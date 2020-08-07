Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, satışa hazır uyuşturucularla yakalanarak gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, satışa hazır uyuşturucularla yakalanarak gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısları takibe aldı. Takip sonrasında düzenlenen operasyonda 41.48gr sentetik kannabinoid, 13.80gr metamfetamin, 0.45gr kokain, 0.60gr esrar, 1 adet ecstasy hap, 4 kök kenevir ve 1 hassas terazi ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA