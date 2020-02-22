Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan baskında 7 kişi yakalandı.
Aramalarda, 2 bin 301 uyuşturucu hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile 51 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.