Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

22.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:25
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İl ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan baskında 7 kişi yakalandı.

Aramalarda, 2 bin 301 uyuşturucu hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile 51 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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