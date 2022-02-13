Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Körfez ve Derince ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14,15 gram metamfetamin, 10,1 gram sentetik kannabinoid ile 5,45 gram esrar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.C.A, Ş.T.K, S.B. ile B.I. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Uyuşturucu, Kocaeli, Körfez, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title