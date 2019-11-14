Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

14.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:44

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İzmit, Gebze, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 7'si hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen Ş.S, H.P, F.K. ve K.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA