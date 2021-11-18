Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gebze'de bir kişinin kurduğu özel sistemle evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, özel iklimlendirme çadırı, 18 kumaş saksı, 4,5 litre sıvı bitki gübresi ile bitkilerin hava, nem, ışık ve besin dengelerini ayarlamada kullanıldığı değerlendirilen 43 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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