Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma ekipleri Çamçukur Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bonzai, metamfetamin, tütün ve tütün ürünlerinde kullanılan filtre cihaz ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Araçtaki A.A. (36) ve Ö.G. (30) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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