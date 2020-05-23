Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir otomobilde 210 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
23.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:22

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir otomobilde 210 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kandıra gişelerinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada 210 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan B.Y. ve Ş.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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