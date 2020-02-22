Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan baskında, 7 kişiyi yakalandı.
Yapılan aramalarda, 2 bin 301 uyuşturucu hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.