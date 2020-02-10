Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

10.02.2020 22:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:31
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

'nin Gölcük ilçesinde ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gölcük'te uyuşturucu satışı yaptığı şüphesi ile 3 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan eve yapılan baskında F.G. (24), D.E.E. (21) ve M.S. (19) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 paket halinde 50 gram sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, 1 adet kuru sıkı silah ve 1 adet hassas terazi ele getirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.S. tutuklanırken, F.G. ve D.E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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