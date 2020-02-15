Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:00
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği belirlendi.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin kullandığı araç, jandarma ekiplerine ait araca çarptı.

Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler G.Ç. ve F.S. gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı aramada, bir işletmenin bahçesine saklanmış 1 kilo 760 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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