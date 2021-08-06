Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik polis ekiplerince Gebze'de çalışma yapıldı.

Bu kapsamda M.A.T. ve C.T'nin evinde arama yapan polis ekipleri, 28 parça halinde 12 kilo 900 gram skunk, 9 gram esrar tohumu, 2 hassas terazi, 1 tüfek, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzenekler ile klipsli poşetler ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A.T ve C.T gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Aleyna Tilki Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Merve Çoban
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 23:07:34. #1.16#

title