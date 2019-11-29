Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuda 1 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuda 1 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

29.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:32
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuda 1 şüpheli yakalandı

'nin ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evde bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, kapalı ortamda kenevir üretiminde kullanılan bir çok malzeme ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili C.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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