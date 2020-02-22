Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Haberler » Güncel » Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Haber

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 301 ecstasy hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.

22.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:18
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 301 ecstasy hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. 

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 301 ecstasy hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. 7 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler