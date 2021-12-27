Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin adli makamlara sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda narkotik polis ekipleri tarafından Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 gram sentetik kannabinoid, 119 gram metamfetamin, 11 gram esrar, bin lira para, 1 adet tabanca, 3 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

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