Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 730 gram esrar ile bir terazi ele geçirildi.

Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 730 gram esrar ile bir terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe aldıkları aracı Körfez ilçesinde durduran ekipte, araçta yaptıkları aramada 730 gram esrar ile bir terazi buldu.

Olayla ilgili A.B.T, B.A. ve M.K. gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda da uyuşturucu dağıtımıyla ilgili yazılı kayıtlar yakalandı.

Şüpheliler gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA