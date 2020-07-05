Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 3 kilo 300 gram esrar bulundu.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 3 kilo 300 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada gizli bir bölüme konulmuş 3 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 270 liraya da el konuldu.

Şüpheliler B.A. ve S.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA