Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan bir kamyonu durdurdu.



Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada, aracın stepnesi içine saklanmış paketler halinde 45 kilogram toz esrar ele geçirdi.



Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.