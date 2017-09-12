Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de yapılan operasyonda yasa dışı kenevir bitkisi ektiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi'nde sahipsiz orman arazisine kenevir bitkisi ekildiğini tespit eden Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.



Ekili 457 kök kenevir ile kurumaya bırakılmış, 10 kilo 600 gram kubar esrar ele geçiren jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı, yasa dışı ekim gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı.



Ele geçirilen uyuşturucu, yakılarak imha edildi.