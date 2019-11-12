12.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:22

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edilirken, 9'u serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Torbacı' olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik İzmit, Körfez ve Gebze ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satarak elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıslardan 9'u, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sokak satıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü Kocaeli Adliyesi, 1'i ise Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA