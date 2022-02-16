Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kentte düzenlenen 3 operasyonda, 56 kilo 250 gram toz esrar, 11,08 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ş.T, S.M.A. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Kocaeli, Esrar, Güncel, Haberler

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