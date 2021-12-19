KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

İzmit ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 kilo 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı, sokak satıcısı olduğu değerlendirilerek haklarında tahkikat başlatılan şüpheliler S.K. ve A.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.