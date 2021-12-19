Uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

İzmit ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 kilo 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı, sokak satıcısı olduğu değerlendirilerek haklarında tahkikat başlatılan şüpheliler S.K. ve A.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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