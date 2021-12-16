Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 52 gram metamfetamin, 94 kök Hint keneviri, 274,70 gram sentetik kannabinoid, 15,60 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

"Sokak satıcısı" olduğu değerlendirilen zanlılar A.Ş.Ö, O.G, E.Ş. ve T.F. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", O.G. hakkında ise "2313 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan tahkikat başlatıldı.

Şüphelilerden 5'i haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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