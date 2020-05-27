Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 kilo 72 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 kilo 72 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte 20-26 Mayıs tarihlerinde yapılan operasyonlarda 45 kilo 72 gram esrar, 75 gram skunk, 940 gram sentetik kannabinoid, 241 gram metamfetamin, 34 bin 2 hap, 10 sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: AA