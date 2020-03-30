Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 598 gram esrar ele geçirildi.
30.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:22
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 598 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi.
Kentte 23-29 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda 598 gram esrar, 3 gram eroin, 2 gram skunk, 25 gram sentetik kannabinoid, 138 gram metamfetamin, 40 adet hap, 350 adet sentetik ecza, 2 bin 159 adet captagon ele geçirildi.
Kaynak: AA