Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

02.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:02

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 kilo 152 gram esrar ve 29 bin 535 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte şubat ayında yapılan operasyonlarda 29 kilo 152 gram esrar, 1 kilo 435 gram skunk, 1 kilo 910 gram metamfetamin, 2 kilo 646 gram sentetik kannabinoid, 45 gram kokain, 6 gram eroin, 29 bin 535 uyuşturucu hap ile 6 bin 415 sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: AA