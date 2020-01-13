Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

13.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:24

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 402 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte 6-12 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 402 gram esrar, 4 gram skunk, 43 gram metamfetamin, 33 gram sentetik kannabinoid, 84 uyuşturucu hap ile 20 sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: AA