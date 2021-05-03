Kocaeli'de uygulama noktasındaki aramada üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uygulama noktasında yapılan aramada üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uygulama noktasında yapılan aramada üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, Ş.K'nin (28) üzerinde 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bunun üzerine araçta bulunan Ş.K. (28), C.Y. (30) ve Ö.Ç. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas