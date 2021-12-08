Kocaeli'de üstü açık rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
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Kocaeli'de üstü açık rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de üstü açık rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstü açık rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstü açık rögara düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yenikent Mahallesi 2433 Sokak'ta kaldırımda kapağı açık rögara köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, köpeği yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyudan çıkararak yaşam alanına bıraktı.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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