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Kocaeli'de üretilen alkolsüz dezenfektan 6 ülkeye ihraç ediliyor

Kocaeli'de bir kimya firması tarafından üretilen, alkolsüz ve 24 saat koruma sağlama özelliği ile sebze ve meyvelerin temizlenmesinde de kullanılabilen sprey dezenfektan, Amerika ve 5 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Kocaeli'de üretilen alkolsüz dezenfektan 6 ülkeye ihraç ediliyor
05.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:00

Kocaeli'de bir kimya firması tarafından üretilen, alkolsüz ve 24 saat koruma sağlama özelliği ile sebze ve meyvelerin temizlenmesinde de kullanılabilen sprey dezenfektan, Amerika ve 5 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Kocaeli'nin Başikele ilçesi Kullar'da faaliyet gösteren yapı kimyasalları üreten firma, geliştirdiği alkolsüz ve 24 saat koruma etkili dezenfektanı 6 ülkeye ihraç ediyor. 4 aylık bir Ar-Ge çalışması sonucu üretilen, alkolsüz su bazlı dezenfektan, sebze ve meyvelerin temizliğinde bakteri ile virüslerinden arındırılması amacıyla da kullanılabiliyor. Yeniden faaliyetlerine başlayan kafe, restoran ve işletmeler için ise büyük kolaylık sağlayan dezenfektan, sıkıldığı yüzeyi kaplayarak tam koruma sağlayarak, içeriğindeki bileşikler sayesinde yüzeylere bulaşan virüsleri buharlaştırarak yok ediyor.

3-4 aylık çalışma sonrası üretime başladılar

Dezenfektanın üretilmesi aşamasını anlatan Promast Kimya Genel Koordinatörü Kerim Bayramoğlu, "Pandemi sürecinde kimya sektöründe olduğumuz için kamuya ve ülkemize yararlı ne yapabilir diye düşündüğümüzde aklımıza bir dezenfektan üretmek tabi ki geldi. Fakat ürettiğimiz bu ürünün faklı olması, insan sağlığına zararlı olmaması, rahatlıkla kullanılabilmesi ve uzun süreli etki eden tek bir ürün olması için yaklaşık 3-4 aydır çalışma içerisindeydik. Bu hafta itibariyle çalışmalarımızı bitirip piyasaya sürülecek ürün haline getirdik. Bu ürün su bazlı olduğu ve içerisinde alkol barındırmadığı için rahatlıkla her türlü ortamda kullanılabilecek bir ürün" dedi.

Sebze ve meyvelerden içme sularına kadar her yerde koruma sağlıyor

Dezenfektanın kullanılma alanlarından bahseden Bayramoğlu, "İnsan sağlığına da zararı olmadığı için sebzelerden tutun da içme sularına varana kadar insanların her yerde çok rahatlıkla uygulayabileceği bir ürün. Etken maddeleri olan gümüş iyonlarından dolayı da uzun süreli koruma sağlıyor. En az 12-24 saat arasında ürünü uyguladığınız yüzeyde, ortamda o bölgede virüs ve bakterilerin oluşmamasını, gelen virüs ve bakterilerle savaşan daha sonra kendini tekrar aktive eden bir ürün" diye konuştu.

Alkolsüz ve kokusuz olması kullanım avantajı sağlıyor

Ürünün içeriği hakkında bilgiler veren Kerim Bayramoğlu, "Kokusuz ve alkolsüz olması, en başta alkol her şeye zarar verdiği için cildinizden tutun da kullandığınız tekstilde, deride, kumaşta, üründe zarar verdiği için bu ürün su bazlı olduğu için, leke de bırakmadığı için böyle bir problemi de yok. Özellikle insanları en çok rahatsız eden koku. Bir restorana gittiğinizde her tarafta farklı bir koku olursa olmaz. Üzerinizde bir deodorant varsa bir de dezenfektan sıkıyorsanız o da kokuyorsa hepten rahatsız ediyor. Ürünün kokusuz olması da çok büyük bir avantaj. Kullanım kolaylığı da var. 100 ml'lik şişelerimiz var. Bunu cebinizde çok rahat taşıyabilir, uçağa alabilir ve istediğiniz her yerde seyahat ettirebilirsiniz. Kullanması kolay. Dökülme, bozulma, yayılma gibi bir şansı yok. Tamamen güvenilir alüminyum kutuların içerisinde. Örneğin bir servis aracınız var, dezenfekte etmek istiyorsunuz. Bunun için bir personel ya da cihaz hiç kullanmadan servis işi bittikten sonra şişeyi elinize alarak, tüm otobüsü dezenfekte ederek kullanılabilecek çok basit bir ürün" şeklinde konuştu.

Sebze ve meyvelerini dezenfekte ederek çürümelerini engelliyor

Ürünün sebze ve meyvelerin dezenfekte edilmesinde de kullanıldığına değinen Bayramoğlu, "Dışardan aldığımız sebze ve meyve türü tüm ürünlerde çürüme reaksiyonu var doğal bir süreç olarak. Bu da bir bakteri ile oluşmaktadır. Bu ürün aynı zamanda her türlü bakteriyi de yok ettiği için sebzeleri dışarıdan getirdiğinizde üzerine sıktığınız zaman önce sterilize etmiş oluyorsunuz, bir de bakteri oluşumunu engellediği için ürün 3-4 gün buzdolabında duracaksa bu 10-15 güne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Türk kimyagerlerinin ürettiği ürün 6 ülkeye ihraç ediliyor

Son olarak ürünün 6 ülkeye ihraç edilmeye başlandığını anlatan Bayramoğlu şöyle konuştu: "Bu ürünün belgeleri, uluslararası dolaşımla ilgili çalışmalarımız da sürdüğü için 6 Avrupa ülkesinde siparişlerimiz devamlı gelmekte ve devamlı üretimimizi sürdürüyoruz. Türkiye'de yerli bir firma olarak böyle bir ürünü üretmek, kendi kimyagerlerimizle, kendi ekibimizle piyasaya çıkarmak, bunu aynı zamanda Avrupa'ya satmaktan da gurur duyuyoruz tabi ki. Avrupa'da birçok firma olmasına rağmen Türk firmalarının bu şekilde kabul edilmesi, istek görmesi bizim için çok büyük bir gurur kaynağı." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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