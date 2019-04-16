Kocaeli'de Uluslararası Tai Chi ve Qigong Festivali

Türkiye'nin Tai Chi, Qigong ve Uzak Doğu kökenli içsel sanatlar platformu INTERNA'nın Uluslararası 4. Tai Chi ve Qigong Festivali'ni 18-21 Nisan'da Kocaeli'de düzenleyeceği bildirildi.

INTERNA'dan yapılan açıklamada, Tai Chi, Qigong ve Uzak Doğu kökenli içsel sanatları tanıtıp yaygınlaştırılmasının ve bu sanatlarla uğraşan kişiler arasında sosyal bir ağ oluşturup bilgi ve deneyim paylaşımı ile dayanışma sağlamanın amaçlandığı belirtilerek, "Tai Chi" ve "Qigong"a her geçen gün daha fazla kişinin ilgi duyduğu kaydedildi.

"İçsel sanatlar gündeminin bir geleneği haline gelen INTERNA buluşmalarının dördüncüsü 18 - 21 Nisan'da Darıca Hegsagone Marine Hotel'de gerçekleşecek ve Türkiye'de şimdiye kadar düzenlenmiş en geniş katılımlı ilk ve tek etkinlik olacaktır." ifadesine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Ülke çapında Tai Chi ve Qigong Buluşmaları düzenleyen INTERNA, 2019 yılına kadar üç buluşma gerçekleştirdi, bu yılki dördüncü buluşmayı ilk kez uluslararası bir festivale dönüştürüyor. Festivale, Almanya, Hollanda, Slovakya, Macaristan, K.K.T.C. gibi çeşitli ülkelerden, aralarında dünya çapında üne sahip uzmanlar katılacak. Darıca, Hegsagone Marine Hotel yedisi yabancı olmak üzere otuza yakın paylaşımcıya ve toplamda altmışa yakın paylaşım, sunum, atölye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak."

Kaynak: AA