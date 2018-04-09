Kocaeli'de Ufka Yolculuk 6. Bilgi Ve Kültür Yarışması Yapıldı

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bu yıl 6'ıncısı yapılan Ufka Yolculuk ''Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü'' Yarışmasının Kocaeli ayağını Lider Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği ve Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) gerçekleştirdi.

Kocaeli yarışma komisyonu yaptığı açıklama da, Milli Eğitim, Adalet, Gençlik ve Spor bakanlıklarıyla, resmi, özel kurum, kuruluş, kulüp, vakıf ve derneklerin desteğiyle gerçekleştirilen yarışmaya, illerdeki sınav merkezlerinin yanı sıra farklı ülkelerden de birçok yarışmacı online olarak katıldı.

SINAV BÜYÜK BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

"Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz" temalı, "Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü" konulu yarışmaya, yurt içinden ve dışından yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Kocaeli'nde 25 bin dolayında yarışmacı katıldı. Kocaeli Merkez ilçeleri başta olmak üzere 12 ilçede ve 62 okulda sınavımız gerçekleşti. Bu sınavda 860 dolayında gözetmen görev aldı. Ayrıca Kandıra Cezaevi ve Gebze Cezaevinde de sınavımız gerçekleştirildi" dedi.

YARIŞMACILAR ÇOKTAN SEÇMELİ TESTE TABİ TUTULDU

Katılımcıların yaşlarına göre belirlenmiş 11 ayrı kategoride düzenlenen yarışma, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde gerçekleştirildi. Yarışmaya, özel gözetmenler eşliğinde engelli vatandaşlar da yer alırken, cezaevlerinde oluşturulan sınav noktalarında mahkumlar da etkinliğe katıldı.

Oluşturulan kategorilerde 10 yaş altından 30 yaş üzerine kadar birçok bireyin yer aldığı yarışmada, resmi veya fahri din görevlileri ile imamlar da ayrı bir kategoride ter döktü.

Tüm Türkiye genelinde yarışmamız aynı anda ÖSYM sisteminde çoktan seçmeli test şeklinde yapıldı.

ÖDÜL TÖRENİ, 4 MAYIS VE 11 MAYIS'TA

Türkiye genelinde dereceye girenlere umre, para ödülü, bilgisayarın yanı sıra çeşitli hediyelerin verileceğini belirten Kocaeli yarışma komisyonu, " Kocaeli'nde dereceye giren yarışmacılarımıza her kategoride para ödülü ve çeşitli hediyeler olacaktır. Gebze Bölgesi (Çayırova, Dilovası ve Darıca)olarak da ayrıca ödüller olacaktır ''.Yarışmacılar ufkayolculuk.com web sitesinden soruların cevaplarını öğrenebilirler. 2 Mayıs itibariyle kesin sonuçlar açıklanmış olacak. Okuma alışkanlığının artırılmasını sağlamak, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sunmak, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin öğrenilmesini, buna uygun yaşanmasını sağlamak, dinin güvenilir kaynaklardan daha doğru anlaşılmasına, anlatılmasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen yarışma vesilesiyle bizler değerlerimizi ediniyoruz. Edindiğimiz bu değerleri, güzellikleri hayatımıza tatbik ettiğimiz bir yarışma. İnşallah ufka yolculuğu cennet yolculuğuna çevirdiğimiz tamamen gönüllülerce organize edilen bir yarışma" diye konuştu.