Kocaeli'de üç aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de üç aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de üç aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Suadiye Mahallesi Çepni Caddesi'nde ilerleyen M.A.L'nin kullandığı 41 ACC 069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 KN 689 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 KN 689 plakalı otomobil daha sonra S.Ç'nin kullandığı 41 P 5193 plakalı minibüse vurdu.

Kazada, minibüsteki 1 yolcu ile diğer araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

 Ayşegül'ün babası: Kızım 'Pilot olacağım, göklerde uçacağım' diyordu

Ayşegül'ün babası: Kızım 'Pilot olacağım, göklerde uçacağım' diyordu

 Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title