SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli) (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Motocross Park'ta düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Enduro tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de hazırladığı Motocross ve Atv Parkurunda yapıldı. Yarışta zorlu engellerle karşılaşan endurocular, 750 metrelik süper enduro pistinde Super EnduroGP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç, Enduro Veteran ve Enduro Kadın sınıflarında yarıştı. Avrupa standartlarına uygun 17 farklı donatı ve 12 teknik virajdan oluşan parkurdaki yarışa, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motor tutkunları ve endurocular katıldı. Zorlu parkurdaki yarış heyecanla izlenildi.