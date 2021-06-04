Kocaeli'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
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Kocaeli'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

Kocaeli'de Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışı 5-6 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışı 5-6 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın açılış ayağına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ev sahipliği yapacak. "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında tarihi ve coğrafi güzelliklere sahip ilçelerde organize edilen şampiyonanın yapılacağı Kartepe yarışında toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak. Kartepe Motor Sporları Merkezi Süper Enduro Pistindeki (750 mt) yarışlar; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapılacak.

Şampiyonanın ilk ayağı 5 Haziran Cumartesi günü sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Kartepe Süper Enduro Pistinde 6 Haziran Pazar günü ise final yarışlarında sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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