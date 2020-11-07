Kocaeli'de "Turizm Sektör Buluşması" gerçekleştirildi
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Kocaeli'de "Turizm Sektör Buluşması" gerçekleştirildi

07.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.11.2020 12:11
Kocaeli'de

Kocaeli'de turizmin geliştirilmesi kapsamında düzenlenen "Turizm Sektör Buluşması" yaklaşık 100 seyahat acentesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli'de turizmin geliştirilmesi kapsamında düzenlenen "Turizm Sektör Buluşması" yaklaşık 100 seyahat acentesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, TÜRSAB ve Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneğinin paydaşlığında yapılan gerçekleştirilen etkinlik 3 gün sürdü.

Etkinliğin ilk gününde, kentin tarih turizmi açısından büyük öneme sahip Orhan Camisi, İzmit Tarih Koridoru, Sırrıpaşa Konağı, Av Köşkü (Saray Müze), Saat Kulesi, Yazlık Ilıcası, Tarihi Yalıevleri, Ormanya, Sukay, Yuvacık Barajı ve çevresi ile doğa turizminde cazibe merkezi olan Kartepe, Başiskele ve Gölcük bölgelerindeki turistik yerler ve mekanlar konuklara gezdirildi.

Programın ikinci gününde, Kocaeli'nin yöresel yemeklerinin tanıtımı yapıldı, "4 Mevsim Kocaeli" fotoğraf yarışmasında yer alan eserler sergilendi. Son günde ise Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Turizm Sektör Buluşması"nda turizm acentaları ve işletmecileri bir araya geldi, stant açarak iller arası turizm köprüsü oluşturdu.

Etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ilçe belediye başkanları ve seyahat acentalarının temsilcileri katıldı.

Buluşmada, Kocaeli'ye gelen turist sayısının artırılması hedeflenirken, bölgeye gelecek turist ile şehrin turizm gelirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve yöre halkının elde ettiği turizm gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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