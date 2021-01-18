Kocaeli'de turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: 10 yaralı
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Kocaeli'de turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: 10 yaralı

18.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:58
Kocaeli'de turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: 10 yaralı

Kocaeli'de turistlerin bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kocaeli'de turistlerin bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Gebze Muallimköy mevkisinde Ankara yönüne giden Memduh Şık idaresindeki 34 GM 337 plakalı turistleri taşıyan midibüs, önünde seyreden Muharrem Bahar yönetimindeki 16 HBL 13 plakalı tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Şık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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