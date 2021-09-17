Kocaeli'de "Turcoin" dolandırıcılık davasında 37 sanığın yargılanması sürdü

Kocaeli'nde, "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2'si tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, talep edilen bilirkişi raporunun gönderildiğini bildirdi.

Söz verilen tutuklu sanık Sadun Kaya, soruşturma öncesinde 1230 müştekiye ödeme yaptığını, soruşturma sırasında ise 509 müştekinin zararını giderdiğini söyledi.

Daha önce "Hipper" uzantılı 28 sitenin listesini mahkemeye sunduğunu belirten Kaya, bu web sitelerinin kimlere ait olduğunun BTK tarafından tespitini talep etti.

Kaya, sistemin yazılımının Muhammet Satıroğlu'nun eniştesi E.D. tarafından yapıldığını ve bu kişi hakkında da iddianame düzenlemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Muhammet'in kasası olarak bilinen Bursa'da yaşayan M.Y. adli emanette olan Muhammet'in telefonuna 1 milyon dolarlık bitcoin aktarmıştır. Bu kişinin de ifadelerinin alınmasını ve telefondaki bu bitcoinlerin alınarak tedbir konulmasını istiyorum. Hırsızlık yapılan tesiste gerekli tedbirlerin alınarak tesis ile mal varlığındaki diğer tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum."

Tutuk sanık Muhammet Satıroğlu ise Sadun Kaya'nın anlattıklarının hiçbirinin doğru olmadığını ileri sürerek, yazılım şirketi sahibi olduğunu, Sadun Kaya'yla ilişkisinin de bundan dolayı olduğunu söyledi.

Tesislerde hissesinin olmadığını, para transferlerinin Sadun Kaya'ya ait olduğunu iddia eden Satıroğlu, "Benimle ilgili şikayet olmadı, şikayetçi olanlar da sonradan şikayetlerinden vazgeçtiler." diye konuştu.

Satıroğlu, M.Y'yi tanıdığını, daha önce ziyaretine geldiğini dile getirerek, "Sanırım mağdurlardan biri. Benden para istedi. Ne kadar parası olduğunu bilmiyorum. E.D. benim eniştemdir. Hipper ile bir ilişiği yoktur." ifadelerini kullandı.

Söz alan her iki sanığın avukatları da müvekkillerinin tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumu göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, hesap bilirkişileri tarafından tanzim edilmesi istenen raporun beklenmesine, Hipper AŞ, GBC Digital Games Marketing, Anafis şirketlerinin 2017-2018 yıllarına ait hesap hareketlerinin istenmesine, sanık Sadun Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, Muhammet Satıroğlu'nun ise 500 bin lira nakdi kefaletin bir defada Maliye Hazinesine yatırılarak makbuzunun mahkemeye ibraz etmesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Savcılık tarafından hazırlanan 60 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3 yıldan onar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530 yıldan 11 bin 766'şar yıla, diğer 35 sanığın da "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 4 yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.