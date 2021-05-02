Kocaeli'de tüfekle oynarken vurulduğu iddia edilen çocuk öldü
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Kocaeli'de tüfekle oynarken vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

Kocaeli'de tüfekle oynarken vurulduğu iddia edilen çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Havuzlubahçe Mahallesi'nde 10 yaşındaki kuzenler O.E.B. ve Y.B'nin oynadığı tüfek, henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu O.E.B. ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu öğrenen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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