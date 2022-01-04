Kocaeli'de tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 41 HY 897 plakalı otomobil, otogar yönünde ilerleyen tramvayla hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan çarpışma anı, tramvay kamerasınca kaydedildi.

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AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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