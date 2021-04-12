Son Dakika | Trafo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Trafo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir trafo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir trafo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Sultanorhan Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki trafo fabrikasının boya fırınında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından alevlerin yayılması sonrası çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında boyahane bölümünde hasar oluştu.

Son Dakika | Trafo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Trafo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Trafo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Trafo fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:11:58. #1.15#
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