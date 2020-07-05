Kocaeli'de trafikte tartıştığı kişilere silah çektiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilere silah çektiği iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilere silah çektiği iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün ilçede trafikte tartıştığı kişilere silah çekildiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde silahı çeken H.İ.Ö. ile olaya karışan M.T.K. ve M.E.K. gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA