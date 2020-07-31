Kocaeli'de trafikte darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafikte darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafikte darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen Muhsin Ersin'le kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ersin, aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA