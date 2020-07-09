Kocaeli'de trafik levhasına çarpan otomobil alev aldı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobil alev aldı.
09.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:44
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobil alev aldı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Cevdet Karlıdağ'ın kullandığı 41 U 2161 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkisinde yol kenarındaki trafik levhasına çarparak alev aldı.
Yaralanan sürücü Karlıdağ araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, yangının söndürülmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA