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Kocaeli'de trafik kazasında anne ile kızı yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de trafik kazasında anne ile kızı yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde Organize Sanayi ile Farabi caddelerinin kesiştiği kavşakta Cavit Ö. yönetimindeki 61 BF 601 plakalı otomobil ile Hamza A'nın kullandığı 34 VH 0530 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nazlı Çapkın ve annesi Azize Çapkın yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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