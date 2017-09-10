Kocaeli'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Yenibağdat Caddesi'nde Mecnun Küçük'ün (34) kullandığı 34 DD 8086 plakalı otomobil ile Resul Kaya yönetimindeki 34 LP 5980 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada, sürücü Mecnun Küçük ve Ersoy (39), Habibe (46), Metin (54) ile Şahinde Küçük (59) ve diğer araçta bulunan Zehra Bal (25) yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Gebze Fatih ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Küçük ailesinin bir yakınlarının düğünü için İstanbul'dan Gebze'ye geldikleri öğrenildi.