Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Derince'de hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Derince'de hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Ankara istikametine giden Ferhat Başak (21) idaresindeki 34 BN 4980 plakalı hafif ticari araç, Derince Tüneli girişinde önünde seyreden Hasan Özkeskin'in kullandığı 41 H 3454 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan İsmail, Ferhat Başak ve Mehmet Uysan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan İsmail Başak, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde bir süre kontrollü verilen trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.