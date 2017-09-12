Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karamürsel ilçesinde freni patlayan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde şehir merkezine doğru giden Zeki Özçiçek'in (67) kullandığı 41 H 1179 plakalı otomobil, freninin patlaması üzerine aydınlatma direğine çarparak durdu.



Kazada, araçta sıkışan sürücü Özçicek ile yanındaki eşi Fatma Özçiçek (63) ve arka koltukta oturan torunu Ecrin Özçiçek (6) yaralandı.



Otomobil sürücüsü Özçiçek, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.