Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah K. yönetimindeki 41 E 1492 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölcük Donanma Mahallesi D-130 karayolunda devrildi.
Kazada, sürücü Abdullah K. ile motosiklette bulunan Barış T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.