Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

15.10.2019 13:48

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinden Kandıra yönüne gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 GE 926 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Kabak idaresindeki 34 DD 9231 plakalı kamyon Çayırköy mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan yaralılardan Semih Aksoy Kocaeli Devlet Hastanesine, Bayram Erol SEKA Devlet Hastanesine, Reha Çoban (21) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Semih Aksoy ve Bayram Erol hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çoban'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmit- Kandıra kara yolunda bir süre kontrollü verilen trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA