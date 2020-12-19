Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
19.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:53
Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Evran K. (33) idaresindeki 34 BHV plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Anadolu Otoyolu Şekerpınar kavşağı mevkisinde yol kenarındaki yeşillik alana girdi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal